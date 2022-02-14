الولايات المتحدة تنقل سفارتها في أوكرانيا من كييف إلى لفوف

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها لدى أوكرانيا مؤقتا من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف غربي البلاد.

وأوضح بلينكن في بيان له يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تنقل سفارتها "نظرا للحشود الكبيرة للقوات الروسية" على الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف بلينكن أن السفارة ستبقى على اتصال مع الحكومة الأوكرانية، وستواصل تنسيق الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد.

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من جهتها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الخارجية الأمريكية قررت إتلاف وتفكيك أجهزة الاتصال والكومبيوترات في مبنى السفارة الأمريكية بكييف.

وكانت الولايات المتحدة قد سمحت لبعض الكوادر الدبلوماسية وأفراد عائلاتهم بمغادرة أوكرانيا، ودعت الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا والامتناع عن السفر إليها، مشيرة إلى خطر "الغزو الروسي".

وترفض روسيا الاتهامات الغربية بتحضيرها "للهجوم" على أوكرانيا، وتؤكد أن تحركات قواتها داخل أراضيها لا تهدد أحدا، وشأن داخلي روسي.

المصدر: وكالات