باريس: جميع المقومات متوفرة لتشن روسيا "هجوما عنيفا" على أوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن جميع المقومات متوفرة لشن روسيا "هجوما عنيفا" على أوكرانيا.

وقال في حديث لمحطة "فرانس 5": "هل تتوافر كل العناصر لهجوم قوي من جانب القوات الروسية على أوكرانيا؟ نعم، هذا صحيح، هذا ممكن وبشكل سريع".

وأكد أن "لا شيء يشير اليوم" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قراره بذلك.

وصرح لودريان بأن هناك وضعا عسكريا لا يحتمل مع تصعيد متزايد، معتبرا أن "الحاجة الملحة بالنسبة للجميع هي وقف التصعيد".

ويأتي ذلك على خلفية الاتهامات الغربية والأوكرانية لروسيا بأنها تحضر "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية