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كندا.. اعتقال 11 شخصا بتهمة التخطيط للمواجهة المسلحة مع الشرطة

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كندا.. اعتقال 11 شخصا بتهمة التخطيط للمواجهة المسلحة مع الشرطة
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محتجون على قيود كورونا في مقاطعة ألبرتا الكندية
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ألقت الشرطة في مقاطعة البرتا الكندية القبض على 11 شخصا بتهمة التخطيط للمواجهة المسلحة مع رجال الأمن أثناء الاحتجاجات على قيود كورونا.

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وقالت أجهزة الأمن إن لديها معلومات تفيد بأن المقبوض عليهم كانوا يخططون لاستخدام القوة ضد الشرطة في حال محاولتها اختراق حواجز أقامها سائقو الشاحنات المحتجون على طريق يربط كندا بالولايات المتحدة قرب بلدة كوتس الحدودية.

وكان رجال الشرطة فتشوا اليوم الاثنين ثلاث شاحنات على صلة بمجموعة النشطاء في البلدة المذكورة، وضبطوا فيها 13 بندقية ومسدسات وسكينا وعددا كبيرا من الطلقات النارية، الأمر الذي أسفر عن توقيف 11 شخصا واعتقالهم.

وتشهد كندا منذ أواخر الشهر الماضي احتجاجات على القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، والتي بادر إليها سائقو الشاحنات. وازداد الوضع توترا إلى حد أن رئيس الوزراء جاستن ترودو اضطر لتغيير مقره لاعتبارات السلامة، أما عمدة العاصمة أوتاوا فأعلن حالة الطوارئ في المدينة.

المصدر: "نوفوستي"

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