تركمانستان.. ترشيح نجل بيردي محمدوف للانتخابات الرئاسية

رشح الحزب الديمقراطي الحاكم في تركمانستان سيردار بيردي محمدوف نجل الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في الـ12 من مارس المقبل.

وذكرت وكالة "أورينت" المحلية أن "سيردار بيردي محمدوف خاطب خلال المؤتمر الاستثنائي الأخير للحزب المشاركين في المؤتمر الذين أيدوا ترشيحه".

وسيردار بيردي محمدوف هو نائب رئيس الوزراء للمالية والاقتصاد منذ فبراير 2021، وشغل سابقا منصب نائب وزير الخارجية ورئيس منطقة أكال، كما شغل منصب وزير الصناعة والإنتاج الإنشائي.

وأعلن رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف في اجتماع لمجلس الشيوخ الجمعة الماضي، أن "الوقت قد حان لإفساح المجال للشباب"، مؤكدا أنه "بلغ قبل عامين سن النبي محمد (63 عاما)، والآن اتخذ قرارا صعبا".

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاء أنه "من المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 12 مارس المقبل"، فيما لم يتم الإعلان بعد عن المرشحين الآخرين الذين سيخوضون الانتخابات.

المصدر: "تاس"