 
مباشر

بريطانيا تسجل 35 وفاة وأكثر من 41 ألف إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم

بريطانيا تسجل 35 وفاة وأكثر من 41 ألف إصابة جديدة بكورونا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/se56

سجلت الصحة البريطانية 35 وفاة وأكثر من 41 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت الأرقام الحكومية أن المملكة المتحدة سجلت 41648 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 159,605.

وانخفضت حالات الإصابة خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 30٪ عن الأسبوع السابق، مع انخفاض حالات الوفاة الأسبوعية بنسبة 27.2٪ مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

المصدر: "الغارديان"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا