بريطانيا تسجل 35 وفاة وأكثر من 41 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصحة البريطانية 35 وفاة وأكثر من 41 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت الأرقام الحكومية أن المملكة المتحدة سجلت 41648 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 159,605.

وانخفضت حالات الإصابة خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 30٪ عن الأسبوع السابق، مع انخفاض حالات الوفاة الأسبوعية بنسبة 27.2٪ مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

المصدر: "الغارديان"