البنتاغون يكشف عن سبب بقاء عسكريين أمريكيين في أوكرانيا

أعلن البنتاغون أنه سيبقي على عدد من العسكريين في أوكرانيا لحماية الوجود الدبلوماسي الأمريكي في هذا البلد.

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وفي تصريحات صحفية قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي اليوم الاثنين: "نحتفظ بوجود عسكري محدود في أوكرانيا، وذلك على خلفية وجودنا الدبلوماسي هناك".

ولم يكشف كيربي عن تعداد العسكريين الأمريكيين المتبقين في أوكرانيا، مؤكدا أن عناصر الحرس الوطني الذين عملوا خبراء عسكريين في أوكرانيا، قد غادروا البلد المذكور.

المصدر: "نوفوستي"