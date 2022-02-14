تقرير: الضبابية تخيّم على أجواء مفاوضات فيينا

أفادت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن "الضبابية تخيّم على أجواء مفاوضات فيينا"، التي انطلقت الجولة الثامنة منها الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة في تقريرها إن "حالة من الضبابية تخيّم على أجواء المفاوضات في فيينا، في ضوء تكثف المباحثات بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا بالإضافة الى ألمانيا)، ووسط عدم كشف أي من أطراف التفاوض عن مستوى التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن".

من جانبه أعلن "صاحب الرؤية التفاؤلية في المباحثات" رئيس الوفد الروسي المفاوض في فيينا ميخائيل أوليانوف، عن إحراز تقدم بناء في جولة المفاوضات الأخيرة عقب عودة الوفود من عواصمها، وعزا تقييمه الإيجابي إلى قضية "رفع العقوبات المفروضة على إيران".

وحسب الوكالة، زعم مراسل غربي بارز يستقر في فيينا أن "اجتماعا رسميا للجنة الاتفاق النووي مع انضمام جميع الأطراف" سيعقد اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه رغم أن هذا الخبر الذي تم تكذيبه بعد ساعة من نشره، لا يمكن أن يكون مؤشرا إيجابيا أو سلبيا على تقدّم عملية التفاوض.

إلا أن مراسل إحدى وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أفاد بأن "المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود" بسبب عدم اتخاذ واشنطن قرارا سياسيا.

بعد ساعة من ذلك النبأ، لم يكتف مدير في الشؤون الدولية لذات الوسيلة الاعلامية التي صدر عنها الخبر السابق بحسب معلومات وصلت نقلها عن مصدر مطلع في فيينا، بتفنيد المزاعم السابقة بشأن وصول المفاوضات الى طريق مسدود، إنما قال: "لسنا بعيدين عن التوصل الى اتفاق".

وأفادت الوكالة بأن جملة المعطيات السالفة الذكر، تؤكد أن "احتمال التوصل الى اتفاق او عدم التوصل" لا يزال متساويا بسبب عدم وجود قرار سياسي حاسم تتخذه أمريكا.

المصدر: "نور نيوز"