شركة الجعة اليابانية "كيرين" توقف نشاطها في ميانمار

أعلنت شركة الجعة اليابانية "كيرين" أنها ستوقف نشاطها في ميانمار وتنهي شراكتها مع مجموعة يسيطر عليها المجلس العسكري، لتلحق بركب شركات أجنبية قررت مغادرة ميانمار بعد انقلاب 2021.

ووفقا لبيان صادر عن المجموعة اليابانية/ فإن الشركة بدأت "محادثات مع "ميانمار إيكونوميك هولدينغز ليميتد" من أجل وقف نشاطها في بورما من خلال إنهاء مشروعهما المشترك في أسرع وقت ممكن".

وبعد الانقلاب العسكري في فبراير 2021، حاولت شركة "كيرين" البدء بمفاوضات لإيجاد شريك جديد لمشروعها المشترك في ميانمار، دون مغادرة السوق المحلية، لكن مقترحها قوبل برفض "ميانمار إيكونوميك هولدينغز ليميتد"، وهي شركة يكتنف هيكليتها الغموض ويسيطر عليها الجيش.

ولجأ الشريكان في وقت لاحق لفض خلافهما في المحاكم البورمية، كما بدأت "كيرين" في نهاية العام الماضي إجراءات تحكيم تجاري في سنغافورة.

وتشكل بورما سوقا ثانوية لشركة "كيرين" التي حققت في هذا البلد 2% فقط من إجمالي مبيعاتها في سنتها المالية 2019/2020.

كما تسببت الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بكوفيد-19 والاضطرابات السياسية في انخفاض مبيعات مشروعها المحلي المشترك بنسبة 30% العام الماضي، وفق ما اوردت الشركة لدى نشر نتائجها السنوية الاثنين.

المصدر: "أ ف ب"