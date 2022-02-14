رئيسي: يجب رفع العقوبات واحترام حقوق الشعب الإيراني
IRNA
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن ما نؤكد عليه في المفاوضات النووية الجارية هو ضرورة رفع العقوبات بصورة حقيقية عن بلادنا واحترام حقوق الشعب الإيراني.
وخلال لقائه وزير الخارجية الايرلندي، اعتبر رئيسي أن "حماية مصالح الدول والاحترام المتبادل أولوية سياسة إيران الخارجية ومحورها الأساسي".
وأضاف: "ما نؤكد عليه في المفاوضات الجارية هو ضرورة رفع العقوبات بصورة حقيقية واحترام حقوق الشعب الإيراني".
وقال: "ندعم موقف ايرلندا المستقل عن واشنطن وبعض الدول الأوروبية".
بدوره، قال وزير الخارجية الايرلندي: "نعتقد أنه يجب إعطاء الضمانات اللازمة لإيران خلال المفاوضات الجارية من أجل إحياء الاتفاق".
المصدر: RT
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