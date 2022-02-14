"هيومن رايتس ووتش" تدعو إيران إلى إصلاح مشروع قانون العنف ضد المرأة

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إيران إلى إصلاح مشروع قانون العنف ضد المرأة، وذلك بعد مقتل فتاة (17 عاما) إثر قيام زوجها بقطع رأسها في إقليم خوزستان.

وقالت المنظمة في تقرير إن "عناوين الصحف حول قطع رأس غزالة (مونا) حيدري (17 عاما)، هزت المجتمع الإيراني يوم السبت. اعتقلت الشرطة زوج الضحية وزوج أختها واللذان قالا إن الدافع كان خلافا عائليا. فيما ذكرت تقارير أن حيدري، التي كانت تقيم في إقليم خوزستان، تزوجت من ابن عمها بعمر 12 عاما وأنجبت منه طفلا (3 سنوات)".

وذكر مصدر مقرب من الضحية أن حيدري حاولت الهروب من العنف الأسري بالفرار إلى تركيا، لكن أعادها أقاربها إلى إيران. وتحدثت جهات إعلامية وحقوقية عن وجود رجل، يعتقد أنه زوجها، صُوِّر وهو يتجول في شوارع مدينة الأهواز في محافظة خوزستان حاملا سكينا ورأس حيدري.

ودعت المنظمة "الإدارة والبرلمان الإيرانيين إلى إعطاء الأولوية لإصلاح مشروع قانون العنف ضد المرأة، وجعله يتماشى مع المعايير الدولية قبل إقراره"، مشددة على أنه "لا ينبغي أن يأخذ الأمر جريمة فظيعة مثل قطع الرأس حتى يتخذ إجراءات. سيؤدي التقاعس في دفع القانون إلى الأمام إلى تعريض حياة المزيد من النساء والفتيات للخطر".

المصدر: "هيومن رايتس ووتش"