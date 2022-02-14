باكستان تسمح للهند بتسليم أطنان من القمح لأفغانستان

ذكر مسؤولان بوزارة الخارجية الباكستانية اليوم الاثنين، أن باكستان سمحت للهند بتسليم أطنان من القمح إلى الأفغان الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء.

بموجب اتفاق مع نيودلهي، ستسمح إسلام آباد لعشرات الشاحنات من أفغانستان بجمع القمح من الهند عبر نقطة "واغا" الحدودية بالقرب من مدينة لاهور، وذلك ابتداء من الحادي والعشرين من فبراير، بحسب المسؤولين.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان الهند تسليم 50 ألف طن متري من القمح والعقاقير الطبية إلى أفغانستان.

وقالت باكستان في ذلك الوقت إنها ستسمح للمساعدات الهندية بالمرور عبر أراضيها في طريقها إلى أفغانستان، لكن نيودلهي لم تستطع استكمال الإجراءات حتى الأسبوع الماضي.

بات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار في أعقاب استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس من العام الماضي.

وناشدت الأمم المتحدة مؤخرا بضرورة جمع خمسة مليارات دولار من أجل أفغانستان، وحذرت من أن مليون طفل معرضون لخطر المجاعة، وأن 90 بالمائة من الأفغان يعيشون تحت خط الفقر، ويعيشون على 1.90 دولار فقط يوميا.

المصدر: AP