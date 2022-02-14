الدفاع الروسية: مساعدات الناتو العسكرية تدفع سلطات كييف إلى سيناريو القوة في دونباس

قال الفريق ستانيسلاف غادجيماغوميدوف نائب رئيس مديرية العمليات بالأركان العامة الروسية، إن المساعدات العسكرية من الناتو لأوكرانيا، تدفع سلطات كييف لسيناريو القوة في دونباس والقرم.

وأضاف الجنرال، في كلمته خلال طاولة مستديرة في مجلس الاتحاد اليوم: "الدعم السياسي والعسكري من الخارج، يحرض سلطات كييف على استخدام القوة لاستعادة السيطرة على دونباس، وفيما بعد على شبه جزيرة القرم".

ووفقا له، يواصل الغرب تحويل أوكرانيا إلى "مناهض لروسيا"، بهدف تحويلها إلى نقطة انطلاق لنشر قوات الناتو.

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وتابع الجنرال القول، إن "أولوية الناتو أصبحت دفع بنيته التحتية إلى حدود روسيا الاتحادية، ونشر تشكيلات مسلحة متقدمة تابعة له على أراضي الأعضاء الجدد في الحلف".

وأشار ممثل الأركان العامة الروسية، إلى أنه توجد بشكل دائم في أوروبا الشرقية وحدات عسكرية تابعة لدول من خارج المنطقة، يبلغ عدد أفرادها الإجمالي حوالي 10 آلاف شخص.

المصدر: تاس