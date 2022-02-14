وسط التوترات حول أوكرانيا.. وزير دفاعها يجري اتصالا مع نظيره البيلاروسي

على خلفية تصعيد التوترات حول أوكرانيا، أجرى وزير دفاع هذا البلد، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الاثنين مكالمة هاتفية مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين.

وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان لها أن خرينين ناقش مع ريزنيكوف، خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الأوكراني، "مسائل متعلقة بواقع التعاون في المجال العسكري والخطوات المحددة الممكن اتخاذها في سبيل تعزيز أجواء الثقة والأمن في المنطقة".

وأكد خرينين خلال المكالمة أن "الشعب الأوكراني كان وسيظل شعبا شقيقا بالنسبة لبيلاروس"، مشددا على أن مينسك ليست من يتحمل المسؤولية عن التوترات القائمة في العلاقات الثنائية بين الدولتين.

بدوره، دعا وزير الدفاع الأوكراني، وفقا للبيان البيلاروسي، إلى "استئناف التعاون بين الدولتين وتفعيل التعاون في المسائل المتعلقة بالأمن والثقة المتبادلة".

ولفت البيان إلى أن الوزيرين بحثا الإجراءات الرامية إلى تدريب القوات المسلحة (فيما يبدو إشارة إلى مناورات "عزيمة الاتحاد" التي تجريها بيلاروس مع روسيا عند حدود بيلاروس الجنوبية) و"أعربا عن قناعتهما بأن هذه الإجراءات لا تشكل خطرا على شعبي الدولتين الشقيقتين".

وحدد الوزيران، وفقا للبيان، الخطوات المحددة الواجب اتخاذها بغية زيادة الشفافية والثقة المتبادلة.

وأشار البيان إلى أن المكالمة جرت بهدف "استعادة أجواء الحوار وخفض درجة التصريحات الرسمية وضمان الأمن في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن خرينين في ختام المكالمة نقل عن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قوله إن هناك هدفا مهما يكمن في "ضمان عدم فقداننا الشعب الأوكراني الشقيق" ومنع انقطاع "الروابط الروحية" بين الشعبين.

المصدر: RT