منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: لقاء بشأن وثيقة فيينا بطلب من كييف سيعقد الثلاثاء

أفادت بولندا التي تترأس حاليا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأن المشاورات حول وثيقة فيينا التي تطالب كييف بعقدها، ستجري غدا الثلاثاء.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة البولندية في المنطقة في صفحتها على "تويتر"، اليوم الاثنين: "طلبت أوكرانيا من بولندا، رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عقد اجتماع مع روسيا والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بالنشاط العسكري غير المعتاد".

وأضاف: "سيعقد الاجتماع يوم الثلاثاء اعتمادا على وثيقة فيينا لعام 2011 حول إجراءات بناء الثقة والأمن لتوضيح الموقف مع تحركات القوات على طول الحدود الروسية الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي + تاس