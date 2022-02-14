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الخارجية الروسية: رد فعل الغرب على مقترحات الضمانات مخيب للآمال

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الخارجية الروسية: رد فعل الغرب على مقترحات الضمانات مخيب للآمال
Sputnik
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قال أوليغ بوستنيكوف نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بالخارجية الروسية، إن رد فعل الغرب على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية، مخيب للآمال.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، في كلمته خلال طاولة مستديرة في مجلس الاتحاد: "لا يمكن وصف رد فعل الغرب إلا بالمخيب للآمال. لا يمكن فيه ملاحظة السعي والرغبة في الاستجابة البناءة لمطالبنا الرئيسية، بشأن عدم توسع الناتو وتركيبة قوات الحلف".

وتابع الدبلوماسي: "في هذا الرد تم تجاهل مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، الذي يعتبر العماد الأساسي، وفي ذات الوقت تم تكرار مجموعة من الاتهامات المسبقة والمطالب المبتذلة التي لا أساس لها ضد روسيا".

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يوم السبت الماضي، بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي، صرح يوري أوشاكوف مساعد رئيس الدولة، بأن روسيا ستسلم قريبا جوابها للولايات المتحدة والناتو بشأن ردهما حول الضمانات الأمنية التي طلبتها روسيا قبل ذلك.

المصدر: نوفوستي

 

 

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