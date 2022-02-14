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بيسكوف: بوتين يلتقي لوكاشينكو قبل نهاية الأسبوع

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بيسكوف: بوتين يلتقي لوكاشينكو قبل نهاية الأسبوع
Sputnik
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 قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، سيعقد قبل نهاية الأسبوع.

 وأشار ممثل الكرملين إلى أنه قد يصدر بيان عن الرئيسين بوتين ولوكاشينكو في ختام المباحثات.

وأضاف بيسكوف: "يتم الاعداد لمثل هذا الاجتماع، ونتوقع عقده قبل نهاية الاسبوع".

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وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم خلال الاجتماع مناقشة مسألة جدول انسحاب القوات الروسية من بيلاروس، قال بيسكوف: "لا داعي لاستباق الأمور، ولننتظر نتائج اللقاء. نأمل أن يدلي الرئيسان أيضا ببيان بعد المحادثات".

المصدر: تاس

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