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بيسكوف: تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى الناتو سيساعد في التفاوض بشأن الضمانات الأمنية

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بيسكوف: تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى الناتو سيساعد في التفاوض بشأن الضمانات الأمنية
Sputnik
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 قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى الناتو، من شأنه أن يساعد في التفاوض بشأن الضمانات الأمنية التي طالبت روسيا بها.

وأضاف بيسكوف، أن رفض أوكرانيا بشكل رسمي، لموضوع الانضمام إلى الحلف، سيساعد في صياغة رد ملموس على مخاوف روسيا الأمنية.

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وتابع ممثل الكرملين القول: "بدون شك سيساعد الرفض المسجل بشكل رسمي من جانب أوكرانيا لفكرة الانضمام إلى الناتو، في دفع المفاوضات قدما. بالطبع هذه خطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في صياغة رد أكثر جدوى على المخاوف الروسية".

المصدر: تاس

 

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