موسكو: روسيا أخرجت من معسكرات الاعتقال 350 طفلا من أبناء الإرهابيين

قال نائب وزير خارجية روسيا أوليغ سيرومولوتوف، إن السلطات الروسية تمكنت حتى الآن، من إخراج ونقل 350 طفلا من أبناء الإرهابيين الأجانب من معسكرات الاعتقال.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، خلال مشاركته في طاولة مستديرة في مجلس الاتحاد اليوم: "تراكمت لدى بلادنا خبرة جدية في العمل مع أفراد عائلات المسلحين الإرهابيين الأجانب، والتي تتم تحت رعاية مفوض حقوق الطفل الرئاسي في روسيا".

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وتابع سيرومولوتوف، القول: "وحتى يومنا هذا، تم تخليص 350 شخصا من المواطنين القاصرين من معسكرات الاعتقال هذه، ونقلهم إلى الأراضي الروسية".

المصدر: تاس