 
مباشر

موسكو: روسيا أخرجت من معسكرات الاعتقال 350 طفلا من أبناء الإرهابيين

أخبار العالم

موسكو: روسيا أخرجت من معسكرات الاعتقال 350 طفلا من أبناء الإرهابيين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/se0s

 قال نائب وزير خارجية روسيا أوليغ سيرومولوتوف، إن السلطات الروسية تمكنت حتى الآن، من إخراج ونقل 350 طفلا من أبناء الإرهابيين الأجانب من معسكرات الاعتقال.

 وأضاف الدبلوماسي الروسي، خلال مشاركته في طاولة مستديرة في مجلس الاتحاد اليوم: "تراكمت لدى بلادنا خبرة جدية في العمل مع أفراد عائلات المسلحين الإرهابيين الأجانب، والتي تتم تحت رعاية مفوض حقوق الطفل الرئاسي في روسيا".

إقرأ المزيد
المغرب.. أطفال يتامى لعناصر في
المغرب.. أطفال يتامى لعناصر في "داعش" عالقون في مخيمات سوريا ومطالبات بإعادتهم

وتابع سيرومولوتوف، القول: "وحتى يومنا هذا، تم تخليص 350 شخصا من المواطنين القاصرين من معسكرات الاعتقال هذه، ونقلهم إلى الأراضي الروسية".

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا