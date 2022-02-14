منظمو مؤتمر ميونيخ للأمن يسعون لمشاركة روسية في أعماله

أعلن رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، فولفغانغ إيشينغر، أن منظمي المؤتمر يأسفون لقرار موسكو عدم إرسال مسؤولين للمشاركة في ندوة المؤتمر.

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وأضاف في الوقت ذاته أنهم لا ينوون التخلي عن محاولة الحصول على مشاركتهم.

وقال إيشينغر في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نأسف لأن الحكومة الروسية وفق المعلومات الأخيرة ترفض إرسال ممثلها الرسمي. وفي الأيام القريبة القادمة سنعمل ما بوسعنا لتحقيق مشاركة ممثل روسي في ميونيخ. ولا يمكنني القول فيما إذا نجحنا في ذلك أم لا".

وأفاد إيشينغر في الوقت ذاته بأن عددا من ممثلي الأوساط الاقتصادية والمنظمات غير الحكومية الروسية سيحضرون مؤتمر ميونيخ للأمن.

المصدر: تاس