الولايات المتحدة.. هبوط طائرة اضطراريا في كنساس بسبب "سلوك أحد الركاب"

هبطت طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز"، اضطراريا في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري، بسبب سلوك "غير منتظم" لأحد الركاب على متنها.

والرحلة التي كانت تحمل الرقم 1775، كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى العاصمة واشنطن، وهبطت اضطراريا في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري.

وبحسب الشركة، حاول أحد الركاب، الدخول إلى قمرة القيادة قبل محاولة فتح باب الخروج.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان، إن الرحلة غيرت مسارها "بسبب تصرف جامح لأحد الركاب تجاه طاقم الطائرة".

وأوضح متحدث باسم "أمريكان إيرلاينز" في بيان، أنه تم إخضاع الراكب من قبل طاقم الطائرة و"بمساعدة ركاب آخرين".

وهبطت الطائرة بسلام في مطار كانساس سيتي، حيث استقبلت سلطات إنفاذ القانون الرحلة عند وصولها بعد أن أبلغ الطاقم عن اضطراب الراكب على متنها، وفقا لشركة الطيران وإدارة الطيران الفيدرالية.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي أنه تم اعتقال الراكب، دون الكشف عن هويته.

المصدر: axios