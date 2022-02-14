إسرائيل.. القائمة العربية الموحدة تطرح الأربعاء على الكنيست مشروع قانون خلافي

أفاد مسؤولون كبار في القائمة العربية الموحدة، بأنهم سيطرحون على الكنيست، الأربعاء، مشروع قانون ينص على منح امتيازات ضريبية للتجمعات السكانية البدوية غير المعترف بها في النقب.

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ونقلت إذاعة "كان" عن المسؤولين قولهم، إن مشروع القانون سيطرح بخلاف الانضباط الائتلافي وموقف اللجنة الوزارية للتشريع.

وألمح المسؤولون، إلى إنه إذا لم يتم تمرير مشروع القانون هذا فإنهم سيغادرون قاعة المجلس التشريعي وبالتالي سيبقى الائتلاف دون أغلبية خلال التصويت على مشاريع قوانين أخرى مثلما حصل بعد تجريف الأراضي في النقب.

وأفادت الإذاعة العبرية، بأن اللجنة الوزارية ارجأت أمس لشهر واحد التصويت على القانون الذي ينص على منح الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها القرى البدوية المعترف بها لتشمل أيضا غير المعترف بها.

المصدر: "مكان"