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وزير بريطاني: الغزو الروسي وشيك جدا وسنؤيد أوكرانيا إذا تخلت عن فكرة الانضمام إلى الناتو

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وزير بريطاني: الغزو الروسي وشيك جدا وسنؤيد أوكرانيا إذا تخلت عن فكرة الانضمام إلى الناتو
AP Alberto Pezzali
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أعلن وزير الجيوش البريطاني جيمس هيبي أن المملكة المتحدة ستؤيد أوكرانيا إذا قررت التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو في ظل خطر "الغزو الروسي الوشيك جدا".

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الخارجية الأوكرانية ترد على تصريحات سفيرها بلندن حول استعداد كييف للتخلي عن طلب الانضمام إلى الناتو
الخارجية الأوكرانية ترد على تصريحات سفيرها بلندن حول استعداد كييف للتخلي عن طلب الانضمام إلى الناتو

وجاء هذا على لسان هيبي اليوم الاثنين، خلال حوار مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في معرض تعليقه على تصريحات سفير أوكرانيا لدى لندن فاديم بريستايكو بخصوص إمكانية أن تتخلى كييف عن طلبها للانضمام إلى الناتو بغية تفادي اندلاع حرب مع روسيا.

وشدد هيبي على أن أي حال سياسي للأزمة الحالية ينبغي ألا يمس سيادة أوكرانيا، مضيفا في الوقت نفسه: "لكن إذا قررت أوكرانيا أنها لم تعد تعرض نفسها كعضو جديد في الناتو فإننا سنؤيد ذلك، ويعود هذا القرار إلى الحكومة الأوكرانية".

وأعرب الوزير عن مخاوفه من أن "الغزو الروسي" لأوكرانيا أصبح الآن "وشيكا جدا"، نظرا لتعداد القوات الروسية المنتشرة عند حدود هذا البلاد، مقرا في الوقت نفسه بأن ذلك "لا يعني بالضبط أنه سيحصل".

وحث هيبي جميع البريطانيين المتواجدين في أوكرانيا على مغادرتها فورا، قائلا: "إنه تحذير لأن صواريخ وقنابل قد تسقط على مدن أوكرانية في غضون دقائق منذ إصدار [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين الأوامر".

في الوقت نفسه، أبدى الوزير البريطاني أمل لندن في تسوية الأزمة، قائلا إن هناك أدوات دبلوماسية يمكن الاستفادة منها في هذه المسألة، منها اتفاقات مينسك و"آليات تعود إلى الحرب الباردة".

ونفت روسيا مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، متهمة الغرب بتأجيج هستيريا حول هذا الموضوع بغية ضخ أسلحة حديثة إلى هذا البلد.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد طالب المسؤولين الغربيين الذين يتحدثون عن "الغزو الروسي الوشيك" بتقديم أدلة تثبت صحة مزاعمهم.

المصدر: "سكاي نيوز"

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