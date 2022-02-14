لوكاشينكو: بيلاروس غير متورطة في تفاقم العلاقات مع أوكرانيا

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده غير متورطة في تفاقم العلاقات مع أوكرانيا.

وأضاف رئيس بيلاروس، أنه يخطط لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في القريب العاجل.

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وقبل يومين، بحث الرئيسان الروسي والبيلاروسي، رد الولايات المتحدة وحلف الناتو على المقترحات الروسية للضمانات الأمنية.

المصدر: تاس