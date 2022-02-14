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لوكاشينكو: بيلاروس غير متورطة في تفاقم العلاقات مع أوكرانيا

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لوكاشينكو: بيلاروس غير متورطة في تفاقم العلاقات مع أوكرانيا
Sputnik
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 قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده غير متورطة في تفاقم العلاقات مع أوكرانيا.

 وأضاف رئيس بيلاروس، أنه يخطط لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في القريب العاجل.

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وقبل يومين، بحث الرئيسان الروسي والبيلاروسي، رد الولايات المتحدة وحلف الناتو على المقترحات الروسية للضمانات الأمنية.

المصدر: تاس

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