 
مباشر

بكين: نراقب الوضع في أوكرانيا وسفارتنا هناك تعمل بشكل طبيعي

أخبار العالم

بكين: نراقب الوضع في أوكرانيا وسفارتنا هناك تعمل بشكل طبيعي
Sputnik
مبنى الخارجية الصينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdzb

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن بكين تراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب، وتعمل البعثة الدبلوماسية الصينية في هذا البلد بالشكل المعتاد .

وردا على سؤال حول هل ستقوم الصين بإجلاء دبلوماسييها على غرار الولايات المتحدة، أضاف المتحدث: "نراقب باهتمام الوضع، وتعمل سفارتنا وقنصلياتنا بشكل طبيعي".

وتابع المتحدث: "هناك اتصالات مستمرة بين السلطات في بكين والسفارة الصينية في كييف، وفي حال الضرورة سيتم تقديم المساعدة الضرورية للمواطنين الصينيين في أوكرانيا".

إقرأ المزيد
"سي بي إس": واشنطن بصدد إجلاء دبلوماسييها عن كييف خلال يومين

وشدد ممثل الخارجية على أنه لا داعي لتصعيد الموقف في أوكرانيا، ويجب حل المشكلة هناك وفقا لاتفاقيات مينسك.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا