بكين: نراقب الوضع في أوكرانيا وسفارتنا هناك تعمل بشكل طبيعي

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن بكين تراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب، وتعمل البعثة الدبلوماسية الصينية في هذا البلد بالشكل المعتاد .

وردا على سؤال حول هل ستقوم الصين بإجلاء دبلوماسييها على غرار الولايات المتحدة، أضاف المتحدث: "نراقب باهتمام الوضع، وتعمل سفارتنا وقنصلياتنا بشكل طبيعي".

وتابع المتحدث: "هناك اتصالات مستمرة بين السلطات في بكين والسفارة الصينية في كييف، وفي حال الضرورة سيتم تقديم المساعدة الضرورية للمواطنين الصينيين في أوكرانيا".

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وشدد ممثل الخارجية على أنه لا داعي لتصعيد الموقف في أوكرانيا، ويجب حل المشكلة هناك وفقا لاتفاقيات مينسك.

المصدر: تاس