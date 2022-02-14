قال مركز رصد الزلازل في جامعة إيليا الجورجية، إنه تم تسجيل ست هزات أرضية أخرى في جورجيا خلال الليل بعد زلزال قوي هز البلاد أمس بقوة 6.2 درجة.

وذكر المركز أن كل الهزات الأرضية، وقعت قرب قرية سامبا بمنطقة دمانيسي التي ضربها الزلزال أمس. وتراوحت قوة الهزات بين 3.1 و 4.5. ولم يتم الشعور بهزات ارتدادية في العاصمة تبليسي.

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في يوم الأحد 13 فبراير، وقع زلزال قوي في جورجيا، شعر بقوته سكان تبليسي ومناطق أخرى من البلاد. كما شعر به سكان المناطق الشمالية من أرمينيا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تسبب الزلزال في حدوث تصدعات في أحد المباني السكنية في مدينة باتومي. كما تسببت الهزات بظهور تصدعات في مبنى يقيم فيه لاجئون من أبخازيا.

المصدر: تاس