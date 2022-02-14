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وزير الداخلية الفرنسي يعلن تعرض دورية للشرطة للتهديد من قبل رجل مسلح

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وزير الداخلية الفرنسي يعلن تعرض دورية للشرطة للتهديد من قبل رجل مسلح
AFP
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، أن دورية للشرطة تعرضت للتهديد من قبل رجل مسلح بسكين في منطقة إيل دو فرانس.

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وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال دارمانان: "تعرضت دورية للشرطة الفرنسية، صباح اليوم، للتهديد من قبل فرد مسلح بسكين في منطقة النقل العام، في إيل دو فرانس".

وأضاف: "استخدمت الشرطة سلاحها، وبذلك أزالت أي خطر على المسافرين".

المصدر: RT

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