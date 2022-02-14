وزير الداخلية الفرنسي يعلن تعرض دورية للشرطة للتهديد من قبل رجل مسلح

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، أن دورية للشرطة تعرضت للتهديد من قبل رجل مسلح بسكين في منطقة إيل دو فرانس.

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وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال دارمانان: "تعرضت دورية للشرطة الفرنسية، صباح اليوم، للتهديد من قبل فرد مسلح بسكين في منطقة النقل العام، في إيل دو فرانس".

Ce matin vers 7h, une patrouille de policiers a été menacée par un individu armé d’un couteau dans les transports en commun franciliens. Les policiers ont fait usage de leur arme, écartant ainsi tout danger, pour eux-mêmes et pour les voyageurs. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 14, 2022

وأضاف: "استخدمت الشرطة سلاحها، وبذلك أزالت أي خطر على المسافرين".

المصدر: RT