شكري يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا ضمن استعدادات مصر لاستضافة "COP27"

يبدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، زيارة إلى مدينة بون الألمانية، اليوم وذلك لزيارة مقر الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

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وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنه من المقرر أن يتفقد الوزير شكري وهو الرئيس المعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 - مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية، فضلا عن عقد لقاءات مع مسؤوليها.

ويأتي ذلك في إطار التحضير الجاري لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتنسيق المستمر لحشد الزخم اللازم لنجاح الدورة المقبلة لمؤتمر COP27 بمصر، عبر البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في غلاسكو، بجانب مواصلة تعزيز الجهود الدولية المعنية بمواجهة تغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بالحد من الآثار السلبية لتغير المناخ والتكيف معها وتوفير تمويل المناخ.

وكان شكري قد توجه إلي مدينة بون الألمانية أمس الأحد، تمهيدا لبدء زيارته اليوم الاثنين.

المصدر: بوابة الأهرام