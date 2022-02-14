انتقادات شديدة لرئيس الوزراء الأسترالي بسبب "أبريل الشمس في هافانا"

في بيان رسمي، انتقدت فرقة "دراغون" الموسيقية النيوزيلندية رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لاستخدامه أغنية لها في حملته الانتخابية.

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وقال موسيقيو الفرقة بهذه المناسبة: "إنها خطوة وقحة حين يستخدم سياسي الموسيقى لإظهار إنسانيته قبل الانتخابات" في إشارة إلى رحلة رئيس الوزراء الأسترالي لقضاء إجازة في هاواي مع اندلاع حرائق غابات ضخمة في أرجاء البلاد.

وكان موريسون قد ردد بنفسه مقطعا من أشهر أغاني هذه الفرقة وهي "أبريل الشمس في هافانا"، على شاشة القناة التلفزيونية الأسترالية "9 نيوز" في حلقة مكرسة لعائلته وعلاقتها بمسيرته السياسية.

كما تطرقت الحلقة التلفزيونية إلى حادثة ذهاب موريسون وعائلته لقضاء إجازة في شتاء 2019 واضطراره إلى العودة بشكل عاجل بسبب الانتقادات الشديدة بحق رئيس الوزراء.

يشار إلى أن "دراغون" هي فرقة لموسيقى الروك تم تشكيلها في يناير 1972 في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا. كانت نجحت في بيع 50000 أسطوانة من أغنيتها "أبريل الشمس في هافانا" التي أذيعت في أكتوبر 1977، وأصبحت واحدة من أكثر أغاني الفرقة نجاحا، حيث حلّن في المرتبة الثانية في التصنيفات الأسترالية والمرتبة التاسعة في نيوزيلندا.

المصدر: تاس