الأمن التركي يعتدي على أنصار "وقف الفرقان" خلال مؤتمر صحفي (فيديو)

أفادت صحيفة "زمان" بأن الأمن التركي اعتدى على أنصار "وقف الفرقان" الذي يرأسه ألب أرسلان كويتول، في ولاية أضنة بجنوب البلاد.

إقرأ المزيد

وبحسب "زمان"، فإن أعضاء الوقف أرادوا عقد مؤتمر صحفي للتنديد بمحاكمة 7 من أعضاء الوقف في السجون، واحتشدوا برفقة كويتول في حديقة أتاتورك بمدينة أضنة للتضامن مع الأعضاء الذين يخضعون للمحاكمة، في حين أن قوات الأمن اعتدت خلال المؤتمر الصحفي على عدد من الراغبين في الانضمام إلى المؤتمر، ورش الأمن غاز الفلفل.

وفي مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل، يظهر رجل شرطة وهو يصرخ في وجه أحد أعضاء الوقف، قائلا له: "إلى أين أنت ذاهب؟ أنا الدولة! إذا قلت انتظر عليك أن تنصاع!"

Türkiye'nin, Polis Devletine Dönüştürülmek İstenmesinin Resmi!



Adana Emniyeti Ekiplerinden Skandal İfadeler:



"Nereye Gidiyorsun? Ben devletim! Bekle diyorsam bekleyeceksin!" #AdanaEmniyetihttps://t.co/uUX3nxmrKspic.twitter.com/dUusXmlagY — Furkan Haber (@furkanhabernet) February 12, 2022

من جانبه، أعرب مؤسس "وقف الفرقان"، ألب أرسلان كويتول، عن استنكاره لاعتداء قوات الأمن على أنصار الوقف، وقال: "لا نريد دولة بوليسية..طالما أن وزير الداخلية، سليمان صويلو هو الوزير، فإن هذا البلد سيظل دولة بوليسية، وسيستمر إصدار التعليمات للقضاة والمدعين العامين في البلاد!"

وذكرت "زمان" أن ألب أرسلان كويتول ينتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في خطبه، وسبق أن سجن لهذا السبب.

المصدر: "زمان"