بيسكوف يتحدث عن وضع اللمسات الأخيرة على نظرية السياسة الخارجية لروسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العمل مستمر في صياغة نظرية السياسة الخارجية لروسيا، وسيتم إنجازها مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في العالم.

وأضاف بيسكوف: "طبعا تخضع وثائق سياستنا الخارجية، للتغيير. وكما تعلمون تم قبل أسبوع واحد فقط في اجتماع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي، النظر في الخطوط العريضة الرئيسية لنظرية سياستنا الخارجية الجديدة، وحاليا يجري العمل على تشذيبها ووضع اللمسات الأخيرة طبعا مع الأخذ في الاعتبار التطورات الجارية مؤخرا" .

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في وقت سابق، أوضح بيسكوف أن موسكو مهتمة بالتعاون مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها تبحث عن فرص لتوسيع التعاون فقط عندما يكون هناك معاملة بالمثل.

كما أعرب بيسكوف عن أسفه لأن الاتحاد الأوروبي، يواصل اتباع ما تمليه الولايات المتحدة، حتى عندما يتعارض ذلك مع المصالح الأوروبية.

المصدر: نوفوستي