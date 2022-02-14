زيلينسكي: زيارة بايدن لكييف عامل تهدئة

قال مكتب رئيس الدولة في أوكرانيا، إن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة كييف.

وذكر المكتب أمس الأحد عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، أن زيلينسكي أعرب خلال الاتصال عن أمله في أن زيارة بايدن في الأيام المقبلة، ستساعد على التهدئة.

وقال زيلينسكي لنظيره الأمريكي: "أنا مقتنع بأن وصولكم إلى كييف في الأيام المقبلة، عامل حاسم لتحقيق الاستقرار، وسيكون إشارة قوية وسيسهم في التهدئة".

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كما أكد زيلينسكي لبايدن أن العاصمة الأوكرانية والمدن الرئيسية في البلاد آمنة.

وأضاف رئيس أوكرانيا: "دعونا نوقف أي تصعيد تجاه أوكرانيا. عاصمة أوكرانيا -كييف والمدن الأخرى في بلادنا - خاركوف ولفوف ودنيبر وأوديسا - آمنة وتحت حماية موثوقة".

وأشار زيلينسكي إلى أن الجانب الأوكراني، "يتفهم كل المخاطر الحالية ومستعد لأي تطور للوضع".

وقال مكتب رئيس الدولة في أوكرانيا: "تم تركيز الاهتمام على الخطوات المتخذة لخفض التصعيد وتحقيق السلام في إطار جميع أشكال التفاوض المتاحة. وأشار زيلينسكي إلى أهمية جهود الولايات المتحدة في توطيد الدعم الدولي لأوكرانيا".

وشدد زيلينسكي على أهمية خطوات، الولايات المتحدة والشركاء الآخرين الذين يواصلون تقديم الدعم "الفعال" إلى بلاده.

المصدر: تاس