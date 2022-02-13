السفير الروسي: بوسع تركيا حثّ كييف على تنفيذ اتفاقات مينسك

أعلن السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف أن موسكو سترحب بجهود أنقرة لحث السلطات الأوكرانية على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية.

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وقال في تصريحات أدلى بها لصحيفة "حريت" التركية: "ننطلق من أن جل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا تتمحور حول تعثر تطبيق اتفاقات مينسك من قبل كييف. إذا كان في استطاعة شركائنا الأتراك التأثير على الأوكرانيين وحثهم على تنفيذ التزاماتهم السابقة التي قطعوها، سيلاقي ذلك ترحيبا كبيرا منا".

وتابع: "نشيد أيضا بسعي شركائنا الأتراك إلى بذل الجهود لوقف التصعيد".

وأضاف: "من الخطأ إرجاع التوتر الدولي الراهن إلى الأزمة الروسية الأوكرانية المزعومة".

وأوضح أن "لب المشكلة هو ليس بين موسكو وكييف بل بين موسكو وواشنطن وكذلك بين موسكو وبروكسل أي الناتو"، وتحديدا في التمدد المستمر لحلف شمال الأطلسي إلى الشرق باتجاه الحدود الروسية، بما يترتب على ذلك من نشر أنظمة متطورة من الأسلحة الهجومية، يمكن أن تمثل "تهديدا مباشرا على أمن روسيا القومي".

واتهمت موسكو مرارا كييف بعدم الالتزام باتفاقات مينسك ومماطلة عملية السلام الرامية إلى إنهاء المواجهة العسكرية في منطقة دونباس، حيث ترفض جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان منذ 2014 الاعتراف بسيادة أوكرانيا عليهما.

المصدر: "نوفوستي"