النمسا: لن نتخلى عن "السيل الشمالي- 2" لإرضاء دول أخرى
قالت مارغريت شرامبوك وزيرة الاقتصاد والسياسة الرقمية في النمسا، إن بعض الدول تريد أن تتخلى فيينا عن المشاركة في خط "السيل الشمالي- 2"، لكن بلادها لن تخضع لرغبات الآخرين.
وشددت الوزيرة على ضرورة تشغيل الخط، الذي تعتبر النمسا المستثمر الرئيسي الثاني فيه بعد ألمانيا، إذا لم يحدث "الغزو الروسي" لأوكرانيا.
وأضافت الوزيرة: "أعلم أن بعض الدول ترغب في أن تتخلى النمسا عن خط السيل الشمالي- 2، لكن ذلك لن يحدث لا من جانبي ولا من جانب وزير الخارجية، لأننا كدولة استثمرنا كثيرا [في الغاز خط أنابيب] عبر [شركة النفط والغاز النمساوية] OMV".
ووفقا لها، يجب على الدول الأجنبية الالتزام بسيادة القانون الدولي و "نحن بحاجة إلى ضمان أمن استثمارات OMV. نحن نعتقد أنه يجب تشغيل الخط، إذا لم يحدث الغزو".
المصدر: تاس
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