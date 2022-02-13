"زمان": شركة أمنية تركية تطالب بسحب كتاب من الأسواق لفضحه نشاطها

أفادت صحيفة "زمان" بأن نوزاد تارهان أحد مؤسسي شركة "سادات" التركية الأمنية أبدى انزعاجا من نشر كتاب "جيش الظل" الذي يفضح طبيعة نشاط الشركة ويتضمن معلومات عن مؤسسيها.

وطالب تارهان بسحب الكتاب من الأسواق، ويتضمن الكتاب، الذي تولى تأليفه الصحفيان جانر تاشبينار وأرسين أرأوغلو، معلومات عن مؤسسي وأنشطة الشركة التي تردد اسمها كثيرا بالرأي العام التركي خلال السنوات الأخيرة.

وقالت الصحيفة التركية "زمان" إن الكتاب "يضم أيضا صورا ومعلومات حول المعسكرات التابعة للشركة خارج تركيا".

من جانبه بعث تارهان إخطارا إلى دار نشر "القطة الحمراء" المسؤولة عن طباعة وتوزيع الكتاب أعرب خلاله عن "رفضه للادعاءات الخاصة به الواردة داخل الكتاب المشار إليه" وفق الصحيفة.

وطالب محاميه دار النشر بـ"التوقف عن طباعة نسخ جديدة من الكتاب وسحب النسخ الموزعة بالفعل من الأسواق مع حذف اسم موكله وعدم الحديث عنه ضمن النسخ التي سيتم طباعتها فيما بعد".

وأفادت "زمان" بأن شركة "سادات" للاستشارات الدفاعية الدولية، يصفها البعض بـ"جيش الرئيس أردوغان الموازي".

المصدر: صحيفة "زمان" التركية