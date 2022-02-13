الخارجية الروسية: أوكرانيا يمكنها استئناف الحوار داخل رابطة الدول المستقلة متى رغبت

تحدث ميخائيل يفدوكيموف مدير إدارة بلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، في مقابلة مع "تاس" عن مواقف أوكرانيا في رابطة الدول المستقلة.

وذكر يفدوكيموف، الذي يشرف على مسائل التعاون متعدد الأطراف في المجال السوفيتي السابق، أن أوكرانيا لا تزال من الناحية القانونية عضوا في رابطة الدول المستقلة، لكنها منذ البداية اتخذت موقفا محددا تجاهها: وقعت على وثيقة تأسيسها ولكنها لم تصدق على ميثاقها لعام 1993، وتعتبر نفسها "دولة مؤسسة"، ولكنها ليست عضوا في الرابطة.

وحتى عام 2014، شارك الأوكرانيون بنشاط كبير في عمل الهيئات القانونية والقطاعية للمنظمة، لكن بعد هذا التاريخ، توقفت عن دفع مساهمة في الميزانية الواحدة، لم تعد تشارك على المستويات العالية والقمم، وأغلقت مكتبها التمثيلي في مقر الرابطة في مينسك، وفسخت بعض المعاهدات الدولية داخل الرابطة، وخرجت من الكثير الاتفاقيات ولكنها بقيت في تلك التي تجلب الفائدة العملية لها، ومن بينها اتفاقية منطقة التجارة الحرة.

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ولم تنسحب كييف كذلك رسميا من المجالس القطاعية في الرابطة، ويمكنها استئناف العمل فيها في أي وقت. كما يتم الحفاظ على اتصالات منفصلة مع الأوكرانيين في المجال الإنساني من خلال الصندوق المشترك بين الدول للتعاون الإنساني للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

المصدر: تاس