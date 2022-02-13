القبض على 14 آسيويا بحوزتهم مواد مخدرة جنوبي العراق

أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، القبض على 14 آسيويا بحوزتهم مواد مخدرة جنوبي البلاد.

وقال في بيان صحفي: "ضمن تنفيذ خطط فرض القانون في مختلف مناطق محافظة ميسان ولتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلم المجتمعي، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إحباط محاولة تسلل والقبض على 14 متسللا يحملون جناس دول آسيوية".

وأضاف: "ضبطت بحوزة المعتقلين كمية كبيرة من مادة الترياك المخدرة".

المصدر: RT