 
مباشر
عاجل
موسكو تحذر من استغلال بعثة الأمن والتعاون في أوروبا كأداة لاستفزاز محتمل في أوكرانيا

القبض على 14 آسيويا بحوزتهم مواد مخدرة جنوبي العراق

أخبار العالم

القبض على 14 آسيويا بحوزتهم مواد مخدرة جنوبي العراق
AFP
قوات الأمن العراقي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdsc

أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، القبض على 14 آسيويا بحوزتهم مواد مخدرة جنوبي البلاد.

وقال في بيان صحفي: "ضمن تنفيذ خطط فرض القانون في مختلف مناطق محافظة ميسان ولتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلم المجتمعي، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إحباط محاولة تسلل والقبض على 14 متسللا يحملون جناس دول آسيوية".

وأضاف: "ضبطت بحوزة المعتقلين كمية كبيرة من مادة الترياك المخدرة".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا