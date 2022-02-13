تركيا تطلق عملية "أرن الشتاء-24" ضد "العمال الكردستاني"

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأحد، انطلاق عملية "أرن الشتاء-24" في ولاية سيعرت جنوب شرقي البلاد، ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني.

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وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تشارك في العملية قوات الكوماندوز والعمليات الخاصة في الدرك والشرطة.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات ضد "العمال الكردستاني"، نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد عناصر الحزب في 11 أغسطس 2017.

المصدر: "الأناضول"