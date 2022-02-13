 
مباشر

تركيا تطلق عملية "أرن الشتاء-24" ضد "العمال الكردستاني"

أخبار العالم

تركيا تطلق عملية
الأناضول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdri

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأحد، انطلاق عملية "أرن الشتاء-24" في ولاية سيعرت جنوب شرقي البلاد، ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني.

إقرأ المزيد
تركيا: إطلاق عملية أمنية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني
تركيا: إطلاق عملية أمنية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تشارك في العملية قوات الكوماندوز والعمليات الخاصة في الدرك والشرطة.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات ضد "العمال الكردستاني"، نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد عناصر الحزب في 11 أغسطس 2017.

المصدر: "الأناضول"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا