 
مباشر

مقتل11 شخصا جرفتهم الأمواج في إندونيسيا

أخبار العالم

مقتل11 شخصا جرفتهم الأمواج في إندونيسيا
AP Al Rizki
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdra

أفاد مسؤول محلي بإدارة الكوارث بمصرع 11 شخصا بعد أن جرفتهم أمواج عارمة نحو البحر من الساحل الجنوبي لمقاطعة جاوا الشرقية في إندونيسيا اليوم الأحد.

إقرأ المزيد
إندونيسيا.. إنقاذ تمساح بعد أن علقت عجلة مطاطية حول رقبته لـ6 سنوات (صور)
إندونيسيا.. إنقاذ تمساح بعد أن علقت عجلة مطاطية حول رقبته لـ6 سنوات (صور)

وأوضح بودي سانتوسا، رئيس وحدة العمليات بوكالة إدارة الكوارث والتخفيف من حدتها في جاوا الشرقية، أن الحادث وقع عند نحو الساعة 00:25 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم (الأحد) عندما كان 23 شخصا يقومون بطقوس تقليدية على شاطئ بايانغان في منطقة جيمبر".

وأشار سانتوسا إلى أن "الأمواج العارمة ضربت فجأة وجرفتهم نحو البحر. وحدث ذلك على الساحل الجنوبي لجزيرة جاوا، وكانت الأمواج هائلة، وكانوا قد منعوا من إقامة مثل هذا النشاط"، لافتا إلى أن "12 آخرين نجوا من الحادث".

المصدر: "شينخوا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا