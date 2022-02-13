مقتل11 شخصا جرفتهم الأمواج في إندونيسيا

أفاد مسؤول محلي بإدارة الكوارث بمصرع 11 شخصا بعد أن جرفتهم أمواج عارمة نحو البحر من الساحل الجنوبي لمقاطعة جاوا الشرقية في إندونيسيا اليوم الأحد.

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وأوضح بودي سانتوسا، رئيس وحدة العمليات بوكالة إدارة الكوارث والتخفيف من حدتها في جاوا الشرقية، أن الحادث وقع عند نحو الساعة 00:25 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم (الأحد) عندما كان 23 شخصا يقومون بطقوس تقليدية على شاطئ بايانغان في منطقة جيمبر".

وأشار سانتوسا إلى أن "الأمواج العارمة ضربت فجأة وجرفتهم نحو البحر. وحدث ذلك على الساحل الجنوبي لجزيرة جاوا، وكانت الأمواج هائلة، وكانوا قد منعوا من إقامة مثل هذا النشاط"، لافتا إلى أن "12 آخرين نجوا من الحادث".

المصدر: "شينخوا"