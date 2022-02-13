إصابة 12 شخصا في انفجار شرقي أوكرانيا

قالت وزارة حالات الطوارئ في أوكرانيا، إن 12 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة انفجار في أسطوانة غاز في مقهى في بلدة "ستانيتسا لوغانسكايا" في دونباس بجنوب شرق أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيانها، أنه تم نقل 8 من المصابين إلى المستشفى.

ووفقا للبيان، وقع الانفجار في الساعة 17.46 (18.46 بتوقيت موسكو) من يوم أمس السبت، ثم تبعه حريق.

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وأشار البيان، إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا في الساعة 21.52 بالتوقيت المحلي من إخماد النيران.

المصدر: نوفوستي