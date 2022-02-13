إيران تريد بناء قاعدة فضائية

أفاد نصر الله ابراهيمي، مسؤول الشؤون الإدارية في منطقة جابهار الحرة بجنوب شرق إيران، أنه تم إعداد خطة لبناء قاعدة فضائية جديدة في المنطقة لإطلاق الأقمار الصناعية.

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وخلال لقائه رئيس منظمة الفضاء الإيراني، أوضح نصر الله إبراهیمي قائلا: "إن تشييد مثل هذه القاعدة الفضائية يثمر عن توطيد العلاقات بين إيران والبلدان الصديقة مثل الصين والهند في مجال الاستفادة من تقنيات الفضاء".

وأكمل إبراهيمي: "إن منطقة جابهار الحرة التي ستتحول الى أحد المراكز الرئيسية في البلاد لإنتاج الصلب والبتروكيمياويات، وستضم قاعدة لإطلاق الأقمار الصناعية في مجالي الرصد والأبحاث"، لافتا إلى أن "جابهار ستتحول إلى مركز رئيسي في إيران للخبرات والتقنيات، فضلا عن ميزاتها الاقتصادية".

المصدر: "فارس"