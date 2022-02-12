كندا تنقل سفارتها في أوكرانيا من كييف إلى لفوف

أعلنت كندا إغلاق سفارتها مؤقتا في كييف ونقل أنشطتها إلى مكتب في مدينة لفوف غربي البلاد "على خلفية تدهور الأوضاع نتيجة انتشار قوات روسية على الحدود الأوكرانية".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "سنستأنف أنشطتنا في السفارة في كييف بمجرد أن يسمح لنا الوضع الأمني في أوكرانيا بضمان خدمات مناسبة وتأمين ملائم لموظفينا".

وأضافت: "على الكنديين الاستمرار في تجنب السفر إلى أوكرانيا، ونحث الموجودين حاليا في أوكرانيا على المغادرة".

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وكانت واشنطن وجهت بمغادرة معظم موظفي سفارتها في كييف السبت، قد نقلت أيضا موظفيها المسؤولين عن الخدمات الأساسية إلى لفوف الواقعة على بعد حوالي 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا.

المصدر: أ ف ب