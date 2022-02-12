إصابة 4 أشخاص بإطلاق للنار قرب مكان حفل لجاستن بيبر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن أربعة أشخاص أصيبوا بالرصاص في ويست هوليود بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد شجار بالقرب من حفل أقامه الفنان الكندي جاستن بيبر.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إن المشاجرة وقعت في حوالي الساعة 2:45 صباحا بالتوقيت المحلي في المربع 400 من شارع إن لا سينيغا بوليفارد.

وصرح مصدر مطلع على الحدث لشبكة "CNN" بأن بيبر كان يقيم حفلا بمطعم ووقع إطلاق للنار، مشيرا إلى أن الفنان الكندي لم يكن في المقدمة مباشرة.

وأضاف المصدر أن الفنان غادر الحفل مباشرة عند إطلاق النار.

وقالت الشرطة إن "مشادة" نشبت بين عدة أشخاص أطلق خلاله مشتبه به أعيرة نارية ثم فر من مكان الحادث.

وفي بيان صحفي صدر ظهر يوم السبت، طلبت شرطة لوس أنجلوس مساعدة الجمهور في التعرف على المشتبه به.

المصدر: شبكة "سي إن إن" الأمريكية