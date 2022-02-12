طائرة تركية مسيرة تستهدف سيارة على الطريق الواصل بين عامودا والدرباسية شمال شرق سوريا (فيديو)
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أفاد مراسل RT في سوريا مساء يوم السبت بأن طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة على الطريق الواصل بين مدينتي عامودا والدرباسية شمال شرق سوريا
وأضاف المراسل أن هناك جرحى نقلوا إلى مشفى مدينة عامودا.
وقال إن الطائرة استهدفت مقرا لقوات محلية في مدخل عامود الغربي تسمى محليا " قوات حماية المجتمع" وهي مجموعات من السكان المحليين يحملون السلاح لحماية أحيائهم.
من جهتها قالت وكالة أنباء "هاوار" إن مسيرة تركية استهدفت ناحية عامودا.
وأضافت أنه وبحسب المعلومات الأولية فإن المسيرة استهدفت منطقة تقع بالقرب من الفرن الكبير غربي الناحية، ما أسفر عن إصابة مدني واحد على الأقل.
المصدر: RT + وسائل إعلام
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