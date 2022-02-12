فلسطين تحث عائلات الدبلوماسيين والعاملين في سفارتها بأوكرانيا على المغادرة فورا

حثت الخارجية الفلسطينية عائلات الدبلوماسيين والعاملين في سفارتها بكييف على مغادرة أوكرانيا فورا، كما دعت الفلسطينيين الذين لا عمل ضروريا لديهم هناك إلى الرحيل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "نتابع باهتمام كبير أوضاع جاليتنا وطلبتنا وسفارة دولة فلسطين وطاقمها في أوكرانيا على مدار الساعة خاصة في ظل التطورات الحاصلة".

إقرأ المزيد

وأضافت أن وزير الخارجية رياض المالكي أصدر تعليماته تعبيرا عن الحرص على سلامة الجالية والطلاب الفلسطينيين في أوكرانيا.

وتابعت أنه "على كافة المواطنين الذين لا عمل ضروري لهم في أوكرانيا بالمغادرة، كما أن الوزير نصح أي مواطن بعدم الذهاب الى أوكرانيا في هذه الفترة، وإبقاء التواصل بشكل دائم وعلى مدار الساعة بين السفارة والوزارة".

ودعت "عائلات الدبلوماسيين والعاملين في السفارة إلى المغادرة فورا، وبقاء سفير دولة فلسطين وموظفي السفارة في أوكرانيا وضرورة تواجدهم في السفارة ما دام الوضع يسمح بذلك أو في بيوتهم حسب الحاجة".

وطلبت من أبناء جاليتها وطلبتها الذين سيمكثون في أوكرانيا تقليل الحركة والالتزام بمنازلهم قدر الإمكان وتوخي الحذر، والاتصال بالسفارة في حال استدعى الأمر ذلك.

من جهته أكد السفير الفلسطيني في كييف أحمد الديك أن السفارة نشرت على صفحتها الالكترونية إعلانا لأبناء الجالية والطلبة المتواجدين هناك تطلب فيه بضرورة تسجيل بيانات التواصل معهم من خلال بريد إلكتروني وأرقام هواتف وخطوط ساخنة لتحديث بياناتهم وللتواصل معهم في حال استدعت الضرورة ذلك.

ودعت مجموعة من الدول رعاياها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد فورا، بينما بادر بعضها إلى إجلاء الدبلوماسيين غير الأساسيين منها، بدعوى "تهديد روسي" مزعوم.

المصدر: RT