شركة طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى أوكرانيا على خلفية التصعيد الحاصل

أعلنت شركة الطيران الهولندية KLM اليوم السبت تعليق كافة رحلاتها من وإلى أوكرانيا حتى إشعار آخر، على خلفية التصعيد الحالي حول هذا البلد بين روسيا والغرب.

وأكد متحدث باسم الشركة لصحيفة De Telegraaf أن هذا القرار يأتي بعد تعديل الحكومة توصياتها بشأن خطورة السفر إلى أوكرانيا وإجراء "مراجعة أمنية واسع النطاق"، على خلفية المخاوف من اندلاع نزاع مسلح جديد حول هذا البلد.

وكانت الشركة قد علقت تحليقاتها فوق شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم اعتبارا من عام 2014.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، وهو ما نفت موسكو صحته مرارا وتكرارا.

المصدر: De Telegraaf