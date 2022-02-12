فرنسا.. الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق معارضي التدابير الصحية

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للتدابير الصحية تجمعوا في جادة "الشانزليزيه" وسط العاصمة باريس.

وتوافد الآلاف من معارضي شهادة التلقيح في "قوافل الحرية" من جميع أنحاء فرنسا إلى باريس السبت للتظاهر رغم الحظر الصادر عن السلطات لمنع شل الحركة في العاصمة الفرنسية.

ووصلت بعد ظهر السبت، أكثر من 100 سيارة إلى الجادة، ولوح سائقو سيارات بالأعلام أو هتفوا "الحرية".

وقامت الشرطة بإجلاء المشاة الذين تحلقوا حول قوس النصر، قبل أن تدفع المتظاهرين تدريجيا نحو الحدائق الواقعة على الجانب الآخر من هذا الشارع الشهير وسط باريس.

وقدمت السيارات وعربات التخييم والشاحنات الصغيرة من نيس وليل وستراسبورغ وفيمي وشاتوبور وغيرها عبر طرق ثانوية للوصول إلى العاصمة.

وأفادت الشرطة، أنه "بعد أن تمركزت في محيط باريس مساء الجمعة، انضمت 3 آلاف سيارة و5 آلاف متظاهر، على الطريق المحيط بباريس، حيث تم تحرير 337 مخالفة بسبب المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها".

المصدر: "أ ف ب"