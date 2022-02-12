بعد مكالمة مع بوتين.. ماكرون يجري اتصالات مع بايدن وشولتس وزيلينسكي

أكد قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري اليوم السبت سلسلة اتصالات هاتفية عقب المكالمة التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وسط التصعيد حول أوكرانيا.

أكد قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري اليوم السبت سلسلة اتصالات هاتفية عقب المكالمة التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وسط التصعيد حول أوكرانيا.

وأكدت الرئاسة الفرنسية وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن ماكرون سيجري محادثات اليوم مع نظيريه الأمريكي جو بايدن والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني أولاف شولتس.

من جانبه، أجرى بوتين، بعد اتصاله مع ماكرون الذي استغرق وفقا لـ"فرانس برس" ساعة و40 دقيقة، مكالمة مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ويجري حاليا محادثات هاتفية مع بايدن.

وتأتي هذه الاتصالات المكثفة على خلفية تصعيد التوتر حول أوكرانيا، وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد، وهو ما نفت موسكو صحته مرارا وتكرارا.

المصدر: "فرانس برس"