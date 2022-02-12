بوتين ولوكاشينكو بحثا رد واشنطن والناتو على مقترحات موسكو للضمانات الأمنية

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم السبت، رد الولايات المتحدة وحلف الناتو على المقترحات الروسية للضمانات الأمنية.

إقرأ المزيد

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن بوتين ولوكاشينكو بحثا كذلك جملة من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.

المصدر: تاس