 
مباشر

بوتين ولوكاشينكو بحثا رد واشنطن والناتو على مقترحات موسكو للضمانات الأمنية

أخبار العالم

بوتين ولوكاشينكو بحثا رد واشنطن والناتو على مقترحات موسكو للضمانات الأمنية
Sputnik
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكوف، روسيا، 29 ديسمبر 2021
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdm7

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم السبت، رد الولايات المتحدة وحلف الناتو على المقترحات الروسية للضمانات الأمنية.

إقرأ المزيد
بوتين: الغرب تجاهل مباعث القلق الرئيسية لروسيا في ما يخص الضمانات الأمنية
بوتين: الغرب تجاهل مباعث القلق الرئيسية لروسيا في ما يخص الضمانات الأمنية

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن بوتين ولوكاشينكو بحثا كذلك جملة من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا