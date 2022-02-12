واشنطن تكشف سبب سحبها وثائق سرية من سفارتها في كييف

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة باشرت سحب جزء من الأجهزة والوثائق السرية من مبنى السفارة الأمريكية لدى كييف، على خلفية الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به.

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وقال المسؤول للصحفيين: "نتابع في كل بعثاتنا الدبلوماسية بشكل دائم الأجهزة والوثائق السرية الموجودة في السفرات".

وأضاف: "لكل بعثة دبلوماسية تعليمات حول كيفية الحفاظ على محتوياتها. وكما في الظروف المماثلة سابقا، نتخذ خطواتنا الآن تحسبا لأي ظروف غير متوقعة".

المصدر: نوفوستي