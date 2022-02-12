مسلمو شمال الهند متوجسون من فوز "حزب الشعب" في الانتخابات المحلية

يخشى مسلمو ولاية أوتار براديش الهندية إعادة انتخاب يوغي أديتياناث الوزير الأول في الولاية، المتهم بالتشجيع على أعمال عنف تعرض لها المسلمون بأوقات سابقة في الولاية.

ويعدّ يوغي أديتياناث البالغ 49 عاما حاملا لواء هندوسية قومية قوية اكتسبت زخما مع تسلم ناريندرا مودي رئاسة الحكومة في العام 2014 ومعه حزب "بهاراتيا جاناتا".

ولطالما كان أديتياناث عضوا في "راشتريا سوايامسيفاك سانغ" وهي منظمة هندوسية يمينية ألهمت عقيدة حزب بهاراتيا جاناتا.

وفي ولاية أوتار براديش، ذهب "حزب الشعب" الهندي إلى أبعد مدى بحيث فرض قيودا على مسالخ المسلمين المتهمين بقتل الأبقار وهي حيوانات مقدسة في الهندوسية، وعلى مكبرات الصوت المستخدمة لبث الأذان.

وأصدرت حكومة أديتياناث قانونا ضد "جهاد الحب" وهي عبارة ابتكرها متطرفون هندوس يتهمون فيها المسلمين بإغواء الهندوسيات للزواج منهن وإجبارهن بذلك على تغيير ديانتهن.

إلا أن ما يُخيف فعلا مسلمي ولاية أوتار براديش الذين يُشكلون نحو 20% من سكان الولاية والبالغ عددهم 200 مليون تقريبا، هو ازدراء سيادة القانون وهو ما ينسبونه إلى الوزير الأول في الولاية الغارقة في الفقر وذات الكثافة السكانية الكبيرة في شمال البلاد.

فمنذ وصول حزب الشعب الهندي إلى السلطة في العام 2017، توفي أكثر من 100 مشتبه بهم بارتكاب جرائم معظمهم كانوا مسلمين أو من طبقة الداليت التي كانت تُطلق عليها تسمية "المنبوذين"، خلال "التقائهم" بالشرطة.

وتعتبر منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الإعدامات تحصل خارج نطاق القضاء وهو اتهام تُبرئ الحكومة نفسها منه.

وتلجأ سلطة أديتياناث إلى استخدام تهمة إثارة "الفتنة" التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وقوانين مكافحة الإرهاب التي تتيح احتجاز المشتبه به طيلة ستة أشهر بدون تهمة، وذلك، بحسب معارضي أديتياناث، بغية إسكات المعارضة.

المصدر: أ ف ب